Как разнообразить секс с мужем

Не секрет, что хороший и качественный секс давно стал залогом крепких и надежных отношений между мужчиной и женщиной. Но со временем любые отношения теряют свою яркость и чувственность. Это касается и секса.

Для того чтобы он не превратился в скучную рутину и продолжал доставлять массу положительных и незабываемых ощущений и эмоций. Поэтому здесь поделюсь вариантами как разнообразить половую жизнь.

Виды секса которые помогут разнообразить секс с парнем

Пары, практикующие традиционные виды секса, могут поэкспериментировать с другими его разновидностями:

Оральный секс.

Анальный.

Тантрический секс.

Возможно даже групповой.

Здесь многое будет зависеть от партнеров, их моральных, этических преград и того, насколько далеко они готовы зайти ради внесения в интимную жизнь свежих идей и определенной изюминки.

Однако не стоит забывать, что принуждать человека к занятиям ему неприятным и неприемлемым по каким-то то ни было причинам не стоит. Эффект может оказаться абсолютно противоположным.

То есть если он или она категорически не желают пробовать оральный или, к примеру, анальный секс, то принуждать заниматься им не в коем случае не надо. Отлично подойдет общение друг с другом на заданную тему, просмотр тематических фильмов, изучение мнения специалистов и людей, уже практикующих то, чем паре только предстоит заняться.

Место и время действия

Большая часть людей привыкла заниматься сексом в спальне и в темноте. Не совсем правильный подход. Не стоит ограничивать собственные желания, возникшие спонтанно и неожиданно.

Никто не мешает совершить половой контакт утром или в обед. Никто не ограничивает пару площадью спальни. Переместитесь в ванную, кухню, другую комнату.

Сделайте это при свете дня. Не стоит стесняться несовершенства собственной фигуры. Партнер и без того знает все закоулки тела любимого человека и не перестает от этого любить его! А созерцать при свете дня своего партнера во время занятий сексом, видеть его эмоции и возбуждаться еще сильнее от вида самого процесса, дорогого стоит!

Нотка романтики поможет разнообразить секс с любовником

Обыденность удручает. Обыденность в сексе ведет только к охлаждению желания и уменьшению чувственности. Выход из ситуации? А почему бы не устроить своему любимому человеку романтический ужин или не приготовить ванну с лепестками цветов или ароматными маслами?

Можно отправиться в небольшое путешествие, бросить все дела и организовать романтическое свидание. Не стоит забывать, что любое изменение в жизни, и половая в этом вопросе не исключение, вносит определённый интерес и жажду чего-то новенького.

Так почему бы не отправиться вдвоем навстречу новшествам, совместив приятное с полезным?

Эротическое белье

Мужчина любит глазами. Факт. Так почему бы женщине не порадовать его во время секса, одев сексуальное белье?

Использование соблазняющего белья и различных костюмов способно приятно разнообразить сексуальную жизнь и внести в нее нотку пикантности. При этом добавить сексуального желания своему партнеру.

Тем более, что полунагое тело смотрится значительно более возбуждающе и привлекательнее, чем полностью обнаженное. А Ваш мужчина наверняка рад увидеть в соблазняющем наряде и вызовет бурю эмоций и пробуждает эротические фантазии.

В особенности если посмотреть эротический фильм для взрослых, после которого сделать эротический массаж, плавно переходящий в оральные ласки! А несколько кубиков льда добавят изюминку Вашему минету. В комплексе это отличный кейс, чтобы получить новые впечатления от сексуальных отношений.

Ролевые игры отличный способ как разнообразить секс с любимым человеком

Для разнообразия собственной половой жизни партнера можно удивить, предложив ему сыграть в ролевые игры.

Медсестра и пациент.

Сантехник и домохозяйка.

Школьница и строгий учитель.

Да вариантов на самом деле масса! Они могут быть ограничены только фантазией пары и возможным реквизитом. Увидеть собственного партнера в образе другого человека может оказаться не только неожиданно, но и интересно. Не говоря уже про фантазии, которые сможет пробудить его перевоплощение.

Секс игрушки

Индустрия секса сегодня в состоянии предложить покупателям целую массу разнообразных интимных игрушек для взрослых. Любой секс шоп способен подарить использующим их парам массу новых ощущений. Впускать или нет в собственную интимную жизнь эти маленькие (а иногда и не очень) игрушки каждый решает для себя сам.

Но если партнер не против или даже просит этого, то почему бы не сделать приятное любимому человеку? Из огромного разнообразия интимных гаджетов можно подобрать именно то, что будет интересно обоим партнерам.

Игрушки бывают вагинальные, анальные, для использования вдвоем или для сольного применения, мужские, женские, различных форм, размеров, конфигураций, направленные на удовлетворение всевозможных, пусть даже немыслимых, желаний.

Их использование до, после или даже во время полового акта при правильном применении способно открыть паре новые высоты и пики наслаждения, приятно разнообразив ставший скучным секс.